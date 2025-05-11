Кустурица заявил, что у русских есть энергия, которая меняет весь мир
Эмир Кустурица, которому показали постановку «Победа! Знамя над Рейхстагом!» в кинопарке «Москино», заявил, что граждане России и ее президент Владимир Путин обладают особой энергией, меняющей мир. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сербский режиссер в последнее время занят работой над проектами по русской классике. Он задумал коллоборацию из нескольких романов: «Идиота» и «Преступления и наказания» (съемки начнутся летом текущего года в Краснодарском крае).
Также планируется экранизация произведений Николая Гоголя («Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и Льва Толстого («Казаки»).
«Для московского кинокластера это уже второй за последние дни приезд международной кинозвезды. Три дня назад это был Оливер Стоун, сегодня – Эмир Кустурица. Это говорит об интересе к нашему проекту, о том, что он начинает занимать важное место на кинокарте мира», – приводятся на официальном сайте мэра Москвы слова генерального директора «Москино» Георгия Прокопова.