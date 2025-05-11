Эмир Кустурица, которому показали постановку «Победа! Знамя над Рейхстагом!» в кинопарке «Москино», заявил, что граждане России и ее президент Владимир Путин обладают особой энергией, меняющей мир. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сербский режиссер в последнее время занят работой над проектами по русской классике. Он задумал коллоборацию из нескольких романов: «Идиота» и «Преступления и наказания» (съемки начнутся летом текущего года в Краснодарском крае).

Также планируется экранизация произведений Николая Гоголя («Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и Льва Толстого («Казаки»).