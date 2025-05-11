Суд отменил приказ о взыскании с Волочковой долга

Мировой суд в Москве отменил приказ о взыскании задолженности по коммунальным платежам с балерины Анастасии Волочковой. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

Причина отмены приказа неизвестна.

17 апреля суд Москвы взыскал с Анастасии Волочковой задолженность по коммунальным платежам. В публикации отмечается, что с иском в суд обратилось товарищество собственников жилья (ТСЖ). Решение было вынесено 14 апреля, сумма долга не сообщается.

18 апреля Telegram-канал SHOT сообщил, что Волочкова выставила на продажу за 165 млн рублей свою шестикомнатную квартиру площадью 196 кв. м на Итальянской улице в Санкт-Петербурге. По данным канала, причиной продажи стала задолженность в почти 130 тысяч рублей за коммунальные услуги. Сама Волочкова опровергла это.

В мае 2024 года Волочкова отсудила у ТСЖ «Итальянская, дом 4» 3,5 млн руб. Помимо этого, ТСЖ оштрафовали почти на 1,8 млн руб.

Волочкова подавала иск из-за затопления ее 200-метровых апартаментов в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Он привел к порче мебели, стен, образованию трещин в потолке и появлению плесени. Ущерб был оценен в 3 миллиона 503 тысячи рублей.