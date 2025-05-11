Украинская группа «Пошлая Молли» после начала специальной военной операции осудила Россию. Ее лидер Кирилл Бледный отменил все запланированные концерты в России. Но и с украинскими фанатами любви не сложилось – они не стали терпеть того, что группа поет на русском языке.

© Соцсети

Также Бледный заявил, что он не понимает, зачем люди разговаривают на «дурацком» польском языке. Организаторы концертов «Пошлой Молли» в Польше отменили выступления, пишет gazeta.ru.

Соответственно упал заработок со стримов, и почти не стало выступлений. Билеты на единственный концерт в 2025 году, запланированный в Молдавии, распродаются плохо.

Предположительно, единственный стабильный доход артистам приносит мерч. ИП группы зарегистрировано, кстати, в России. Деньги от продажи футболок и прочего фанатам поступают на ИП директора, но их поток также не велик.

Ранее Кирилл Бледный посоветовал полякам вступить в Российскую империю и говорить на «нормальном языке». Он продублировал свои слова на польском языке, воспользовавшись переводчиком на базе искусственного интеллекта.