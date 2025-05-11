Подруга Дурова заявила, что хочет большую семью

Юлия Вавилова в соцсетях ответила на вопрос подписчика о желании иметь детей. Девушка написала:

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«Конечно, я бы хотела. Я хочу большую семью, так как сама являюсь единственным ребенком. Это довольно грустно».

Напомним, у Павла Дурова наследников довольно много. В официальном браке у Павла рождены двое детей: Алина и Михаил 2009-го и 2010 года рождения. Их мама – Дарья Бондаренко, с ней Дуров познакомился во время учебы в СПбГУ, информирует lady.mail.

Также есть трое детей от гражданского союза с Ириной Болгар.

А летом 2024-го года Павел заявил, что он является донором спермы и у него сотни биологических детей.

В конце 2024 года Болгар неожиданно прославилась из-за связи с создателем Telegram. Однако несколько месяцев назад она неожиданно замолчала.

Вернулась в соцсети Ирина лишь в мае и разместила в блоге пост о йоге. О Павле женщина ничего не рассказала, поэтому поклонники уточнили причину. Болгар была краткой. Она дала понять, что больше не будет говорить о нем.