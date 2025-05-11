В России потребовали запретить новый альбом Канье Уэста

Общественное движение «Сорок сороков» обратилось в Роскомнадзор с требованием запретить в России новый альбом Канье Уэста «Cuck». Об этом сообщает PostNews.

По словам активистов, в текстах песен из альбома содержатся реабилитация и пропаганда нацизма, оправдание насилия и жестокости к определенным группам лиц, а также пропаганда наркотических веществ и ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Общественники также планируют обратиться в прокуратуру.

Канье Уэст опубликовал трек с названием, цитирующим нацистское приветствие. Он представил песню 8 мая — в День Победы в Европе и США. В клипе к песне снялись темнокожие мужчины, одетые в звериные шкуры и поющие нацистское приветствие хором.

Кроме того, в треке Уэст пожаловался, что ему не дают видеться с детьми от Ким Кардашьян. Также он объяснил, что «стал нацистом» из-за того, что никто не понимает его чувств. В композицию рэпер включил запись речи лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

В марте Канье Уэст выразил симпатию расистскому крайне правому движению Ку-клукс-клан (ККК). Он показал фото костюма члена Ку-клукс-клана — накидки с остроконечным капюшоном.