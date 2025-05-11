«Ненавижу подобных животных»: Галич об избившем девушку самбисте

Ирина Лебедева

Алексей Гончаров, который в 2008 году стал бронзовым призером России по боевому самбо в весовой категории до 100 килограммов, отказался полностью оплатить счет за еду и напитки и ударил сотрудницу клуба, которая попыталась задержать его на выходе из зала. У девушки сломаны лицевые кости, пишет издание thevoicemag.

«Ненавижу подобных животных»: Галич об избившем девушку самбисте
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Ида Галич заявила, что приложит все усилия для того, чтобы справедливость восторжествовала. Блогер пообещала привлечь все ресурсы, чтобы преступник был осужден.

«Господи, как же я ненавижу подобных животных, которые называют себя мужчинами. Честно, я спонсирую несколько подобных дел. Мои руки не опускаются, хотя это сложно. Эти нелюди каким-то образом часто уходят от наказания. Я снова могу предложить свои ресурсы для того, чтобы виновный был приговорен», — написала телеведущая в Telegram-канале.

Алексея Гончарова, избившего сотрудницу калининградского клуба, доставили в отделение полиции. 38-летний спортсмен признался в совершенном преступлении.

«Полицейскими задержан подозреваемый в причинении средней тяжести вреда здоровью калининградки. В настоящее время он доставлен в ОМВД России по Ленинградскому району, где сознался в содеянном», — сообщило региональное управление МВД России в Telegram-канале.

Всероссийская федерация самбо запретила Гончарову участвовать в любых соревнованиях.

«Всероссийская федерация самбо подтверждает, что данный человек больше никогда не будет принимать участие в соревнованиях по самбо», — говорится в заявлении.
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