«Ненавижу подобных животных»: Галич об избившем девушку самбисте

Алексей Гончаров, который в 2008 году стал бронзовым призером России по боевому самбо в весовой категории до 100 килограммов, отказался полностью оплатить счет за еду и напитки и ударил сотрудницу клуба, которая попыталась задержать его на выходе из зала. У девушки сломаны лицевые кости, пишет издание thevoicemag.

Ида Галич заявила, что приложит все усилия для того, чтобы справедливость восторжествовала. Блогер пообещала привлечь все ресурсы, чтобы преступник был осужден.

«Господи, как же я ненавижу подобных животных, которые называют себя мужчинами. Честно, я спонсирую несколько подобных дел. Мои руки не опускаются, хотя это сложно. Эти нелюди каким-то образом часто уходят от наказания. Я снова могу предложить свои ресурсы для того, чтобы виновный был приговорен», — написала телеведущая в Telegram-канале.

Алексея Гончарова, избившего сотрудницу калининградского клуба, доставили в отделение полиции. 38-летний спортсмен признался в совершенном преступлении.

«Полицейскими задержан подозреваемый в причинении средней тяжести вреда здоровью калининградки. В настоящее время он доставлен в ОМВД России по Ленинградскому району, где сознался в содеянном», — сообщило региональное управление МВД России в Telegram-канале.

Всероссийская федерация самбо запретила Гончарову участвовать в любых соревнованиях.