Принц Гарри поцеловал Меган Маркл на концерте Бейонсе

Принц Гарри в ковбойской шляпе появился со своей супругой Меган Маркл на концерте певицы Бейонсе. Об этом сообщает издание Page Six.

9 мая принц Гарри и Меган Маркл посетили выступление Бейонсе, которое прошло в рамках тура «Cowboy Carter» на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе. Герцог Сассекский пришел на мероприятие в черной футболке, серой рубашке и зеленой шляпе в ковбойском стиле. Супруга принца Гарри выбрала синее платье с открытыми плечами. Меган Маркл показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры, где ее муж целует ее в щеку на концерте.

До этого издание Daily Beast со ссылкой на инсайдера заявило, что герцогиня Сассекская использует титул Her Royal Highness («Ее Королевское Высочество») в рамках продвижения своего бренда As Ever, чем нарушает соглашение с королевой Елизаветой II. По словам инсайдера, принц Уильям недоволен поступком жены брата и хочет лишить их титулов после коронации.

Позже собеседник таблоид In Touch Weekly рассказал, как принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на слухи о лишении их королевских титулов.