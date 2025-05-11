Муцениеце заподозрили в беременности

Агата Муцениеце выложила в микроблоге очередное видео. Актриса показала саму себя, одетую по погоде – в джинсах, джинсовой рубашке, белой курточке. Агата покружилась перед камерой, и подписчики обратили внимание, что 36-летняя актриса пополнела в области талии.

Слухи о беременности актрисы появились не впервые. Еще в апреле зрители заметили изменения в фигуре Муцениеце во время ее выступления в театре Crave, пишет издание thevoicemag. При этом Муцениеце сообщила, что уходит из кабаре-шоу как минимум на год.

Муцениеце встречается с аккордеонистом-виртуозом Петром Дрангой. Недавно возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца. Агата ответила согласием. Теперь пара готовится к свадьбе.

В марте 2025 года бывший муж Муцениеце - актер Павел Прилучный - выиграл у актрисы суд по алиментам. Ранее она добилась того, чтобы выплаты увеличили в десять раз.

Также продолжается судебный процесс по вопросам общения с их 12-летним сыном Тимофеем. Следующее заседание назначено на 21 мая.