Певица Орбакайте в жакете с декольте сфотографировалась с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте в жакете с декольте сфотографировалась с матерью Аллой Пугачевой. Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал снимки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми посетили концерт Кристины Орбакайте в Лимассоле, на Кипре. Супруги с сыном Гарри и дочерью Лизой прошли за кулисы к певице. На одном из снимков Орбакайте обнимала свою мать. Певица стояла перед камерой в черном жакете с декольте и брюках, а Пугачева предстала в макси-платье с декольте на молнии и массивным поясом. На других кадрах Орбакайте была запечатлена с Гарри и Лизой.

«Моя любимая семья в сборе. На концерте Кристины Орбакайте в Лимассоле. Аншлаг и восторг зрителей», — подписал пост Галкин.

У Кристины Орбакайте сейчас проходит тур по Европе. Певица даст шесть выступлений в разных городах Германии. Также российская исполнительница выступит в Швейцарии, Испании, Чехии и других странах.

До этого латвийское гостелерадио LSM сообщило, что Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. В спецслужбе утверждали, что выступления данных исполнителей «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии».