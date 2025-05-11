С Гузеевой взыскали долг по коммунальным платежам

Мировой суд в Москве взыскал с актрисы Ларисы Гузеевой долг по коммунальным платежам, сообщили в суде.

В суде сообщили, что вынесен соответствующий судебный приказ. Иск к актрисе подавала компания «Мосводоканал». Решение по делу было принято в марте и уже вступило в законную силу. Размер задолженности не разглашается, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле на Тимати подали в суд за неоплату коммунальных услуг. В августе с лидера «Руки вверх!» Сергея Жукова взыскали задолженность за коммунальные услуги.