Скончался народный артист России Юрий Слесарев

10 мая на 78-м году жизни скончался Юрий Слесарев — выдающийся советский и российский пианист, педагог, профессор Московской консерватории, вице-президент Ассоциации лауреатов конкурса имени Чайковского, народный артист России.

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Юрий Слесарев появился на свет 22 августа 1947 года в Евпатории. В 1971 году он завершил обучение в Московской консерватории имени Чайковского, где занимался под руководством легендарного педагога Виктора Мержанова, после чего продолжил совершенствовать мастерство в аспирантуре этого же вуза.

Его талант был отмечен наградами престижных музыкальных состязаний: дипломом конкурса в Лидсе (Великобритания, 1969), званием лауреата Всесоюзного смотра пианистов в Таллине (1969) и Международного конкурса в Монтевидео (Уругвай, 1972), а также участием в финале IV конкурса имени Чайковского (Москва, 1970).

С конца 1960-х Слесарев активно гастролировал, исполняя сочинения западноевропейских, русских классиков и современных авторов. Он сотрудничал с ведущими оркестрами, выступал в камерных ансамблях, создавал записи для радио, телевидения и ведущих звукозаписывающих компаний, включая «Мелодию» и зарубежные лейблы.

С 1973 года музыкант посвятил себя педагогике, став преподавателем Московской консерватории. Он проводил мастер-классы в Германии, США, Южной Корее, Японии, Франции и других странах, входил в экзаменационную комиссию Парижской консерватории и участвовал в оценке участников российских и международных конкурсов.