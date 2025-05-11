Стали известны самые неоднозначные победы в истории «Оскара»

С момента основания премии Американской академии киноискусств в 1927 году золотая оскаровская статуэтка стала символом признания, открывающим фильмам путь к мировой славе. Однако её выбор нередко провоцирует споры, заставляя задуматься, насколько объективны критерии оценки.

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Девять наград, включая главную, для «Английского пациента» (1997 г.) оставили в тени «Фарго» братьев Коэн. Несмотря на визуальную роскошь, лента Энтони Мингеллы критиковалась за монотонность, тогда как чёрная комедия Коэнов переопределила каноны независимого кино, сохраняя актуальность спустя десятилетия.

Победа «Влюблённого Шекспира» над «Спасти рядового Райана» (1999 г.) шокировала многих. Военная драма Спилберга, воссоздавшая хаос высадки в Нормандии, уступила изящной, но легковесной комедии. Общественность винила в этом Харви Вайнштейна, мастера закулисных интриг, превратившего награду в инструмент лоббирования.

«Столкновение» Пола Хаггиса (2006 г.), обвинённое в упрощённом морализаторстве, взяло верх над «Горбатой горой» Энга Ли. Фильм о запретной любви ковбоев, ставший культурным феноменом, проиграл, по мнению критиков, из-за консервативности академиков, не готовых поддержать ЛГБТ-нарратив (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

«Зелёная книга» (2019 г.), трогательная, но поверхностная история межрасовой дружбы, затмила «Чёрного клановца» Спайка Ли. Режиссёр открыто назвал победу соглашательством, обвинив академию в страхе перед острыми социальными темами.

Сенсационная победа «Кода: Ребёнок глухих родителей» (2022 г.) над «Властью пса» разделила аудиторию. Искренность истории о глухой семье не смогла, по мнению экспертов, компенсировать её скромный кинематографический масштаб на фоне психологической глубины работы Джейн Кэмпион.

Споры возникают и вокруг других номинаций. Альфред Хичкок, гений саспенса, так и не получил режиссёрского «Оскара», а Леонардо Ди Каприо десятилетиями оставался в тени, несмотря на роли, становившиеся эталонными.