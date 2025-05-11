Продюсер «Ласкового мая» подал в суд на создателей «Слова пацана»

Продюсер Андрей Разин обратился в Арбитражный суд Москвы с иском против создателей сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» из-за использования песен группы «Ласковый май». Об этом стало известно в воскресенье, 11 мая.

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Как уточняется, речь идет о композициях «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы». Разин требует признать недействительным лицензионный договор, заключенный в 2023 году между Аркадием Кудряшовым, представлявшим интересы Светланы Шатуновой, и компанией «Тумач Продакшн». Продюсер утверждает, что Шатунова не имела права распоряжаться песнями группы.

Судебное заседание по делу назначено на 12 мая, передает ТАСС.

До этого Разин обратился в столичный суд с иском о признании недействительным завещания бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.

«Вечерняя Москва» в разговоре с юристом Глебом Подъяблонским выяснила, каковы шансы Разина выиграть в суде.

Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года. Исполнитель скончался от обширного инфаркта в ночь с 22 на 23 июня. В сентябре 2023 года на Троекуровском кладбище в Москве прошло открытие памятника певцу. Вдова Шатунова Светлана с детьми прилетела в Россию для открытия памятника. По ее словам, памятник обошелся ее семье в 10 миллионов рублей.