Орбакайте показала, как сейчас выглядит ее младший сын

Дени Байсаров, сын Кристины и Руслана Байсарова, избегает публичности. Он некоторым образом дистанцировался от знаменитых родственников и широкой публике неизвестно почти ничего ни о его карьере, ни о его личной жизни, пишет Экспресс Газета.

Напомним, Дени Байсаров – сын певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова. Мальчик после развода рос в доме отца. Он был курсантом Центаройского кадетского корпуса в Чечне, потом получил степень бакалавра, а затем степень магистра бизнес-школы при Чикагском университете. В 2021 году Байсаров переехал в Москву. В СМИ проходила информация о том, что он открыл бизнес, но не преуспел.

10 мая Дени исполнилось 27 лет. Кристина Орбакайте поздравила сына в соцсетях и опубликовала его фотографию

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«С днем рождения, сыночек», — написала Кристина Орбакайте. «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ НАШ!» — поздравила внука Алла Пугачева.

Как сообщает Экспресс Газета, Дени, несмотря на уговоры старшего брата Никиты Преснякова, отказался эмигрировать из страны. Братья поссорились. После конфликта Дени Байсаров перестал общаться не только с Никитой, но, практически, и с матерью.