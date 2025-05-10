Певица Натали рассказала о посланиях от покойного мужа

Продюсер Александр Рудин и певица Натали прожили вместе три десятка лет в счастливом браке. Но коронавирус сыграл в их жизни роковую роль. После болезни у Рудина начались осложнения.

Выяснилось, что у мужчины — поражение сосудов головного мозга, из-за чего у него начались галлюцинации. Врачи два года пытались вернуть его к нормальной жизни. Но в июле 2023 года Александр вышел из квартиры и больше не вернулся. Певица нашла его тело на козырьке их дома, пишет издание vokrug.tv.

Исполнительница едва смогла пережить трагедию, пришлось обращаться к психологу. По словам Натали, она до сих пор Александр до сих пор оставляет ей «послания».

«Получила от него „послание“ — не петь грустных песен и улыбаться… Хорошо! Грустных песен у самой сердце не выдерживает. Наша «связь» с ним не то, что не прерывается — она становится сильнее! Но по-другому», — рассказала Натали.

Ранее певица призналась, что зарезервировала место на кладбище рядом с мужем и даже установила надгробную плиту.