Юрист оценил шансы Разина отнять наследство Шатунова у его семьи

Продюсер Андрей Разин не является родственником солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, поэтому не может претендовать на его наследство в случае отсутствия завещания. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал юрист Глеб Подъяблонский.

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По словам эксперта, продюсер определенно рассчитывает добиться некой цели, поскольку подает иск к родственникам артиста. Специалист предположил, что в случае если Шатунов все-таки оставил завещание, Разин может попытаться признать его недействительным. Однако юрист отметил, что при таком раскладе родственники Шатунова все равно получают наследство, но не по праву родства, а по завещанию.

— Тогда остается неясным, на что рассчитывает Разин, поскольку нет оснований, на которых наследство должно достаться ему, — резюмировал Подъяблонский.

Ответчиками по иску Разина стали вдова Шатунова Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла. Подробности заявления не приводятся. Однако в открытых источниках есть информация о том, какое имущество осталось после смерти Шатунова и как ранее за него уже боролся Разин. Что унаследовала семья певца, разбиралась «ВМ».