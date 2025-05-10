Малахов рассказал о последней встрече с Кисловой

Андрей Малахов в Telegram-канале вспомнил о последней встрече с ушедшей сегодня из жизни легендой советского телевидения Калерией Кисловой.

Телеведущий напомнил, что она была «лауреатом Государственной премии СССР, главным режиссер программы «Время», человеком, глазами которого несколько поколений телезрителей наблюдали за самыми яркими событиями страны: будь то Олимпиада-80, парады на Красной площади или предновогодние обращения советских и российских лидеров».

По словам Малахова, в последний раз они виделись на одном из мероприятий около восьми лет назад

© Телеграм-канал Малахова

«Уже было поздно, я предложил ей вызвать такси. Но она с улыбкой ответила: "Дружочек, не переживай, я уже вызвала Uber". Тогда ей был 91 год…» - рассказал телеведущий.

Калерия Кислова родилась в селе Каргат, Новосибирской области.

29 лет была главным режиссером программы «Время».