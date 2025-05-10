Малахов рассказал о последней встрече с Кисловой

Ирина Лебедева

Андрей Малахов в Telegram-канале вспомнил о последней встрече с ушедшей сегодня из жизни легендой советского телевидения Калерией Кисловой.

Малахов рассказал о последней встрече с Кисловой
© РИА Новости

Телеведущий напомнил, что она была «лауреатом Государственной премии СССР, главным режиссер программы «Время», человеком, глазами которого несколько поколений телезрителей наблюдали за самыми яркими событиями страны: будь то Олимпиада-80, парады на Красной площади или предновогодние обращения советских и российских лидеров».

По словам Малахова, в последний раз они виделись на одном из мероприятий около восьми лет назад

© Телеграм-канал Малахова
«Уже было поздно, я предложил ей вызвать такси. Но она с улыбкой ответила: "Дружочек, не переживай, я уже вызвала Uber". Тогда ей был 91 год…» - рассказал телеведущий.

Калерия Кислова родилась в селе Каргат, Новосибирской области.

29 лет была главным режиссером программы «Время».

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