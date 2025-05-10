Ида Галич обратилась к подписчикам за помощью

Ида Галич призвала своих подписчиков сделать «информационный шум», чтобы помочь избитой сотруднице клуба. Как пишут СМИ, напал на девушку бронзовый призер чемпионата России по самбо Алексей Гончаров. Об этом пишет СтарХит.

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38-летний спортсмен в компании приятелей отдыхал в калининградском клубе «Эйфория». Был внесен депозит за стол в размере 7500 рублей, но счет превысил эту сумму. Платить посетители не захотели и собирались уйти. Сотрудница клуба потребовала, чтобы мужчины доплатили разницу за съеденное и выпитое, но в ответ получила удар по лицу.

Пострадавшая получила серьезную травму. В больнице медики диагностировали два перелома костей в районе глаз.

Хулигана вычислили по записям с видеокамеры, его разыскивает полиция.

Ида Галич сообщила, что сделает все, чтобы инцидент не был замолчан и виновный понес наказание по закону.

«Очень нужен информационный шум. Как только соберем всю информацию, напишу. Нужна будет поддержка», — сказала телеведущая.

Всероссийская федерация самбо официально запретила Алексею Гончарову выступать на любых турнирах после его нападения на девушку.