Джанабаева расстроила Меладзе неоднозначной шуткой

Альбина Джанабаева шокировала своего супруга Валерия Меладзе

шуткой с намеком о разводе. Видеоролик, запечатлевший реакцию заслуженного артиста России, она выложила на своей страничке в социальной сети.

Певица отправила мужу открытку с надписью:

«Улыбнись! Если хочешь другую жену».

Меладзе сначала улыбнулся, но уже через мгновение выразил недовольство, пишет gazeta.ru.

В последние месяцы Валерий Меладзе гастролирует по Европе с концертами. Но недавно артисту пришлось сделать перерыв в плотном графике — правда, причина оказалась вполне приятной. Меладзе решил отдохнуть от выступлений, чтобы отметить четырехлетие своей младшей дочери Агаты.