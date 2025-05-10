Джанабаева расстроила Меладзе неоднозначной шуткой
Альбина Джанабаева шокировала своего супруга Валерия Меладзе
шуткой с намеком о разводе. Видеоролик, запечатлевший реакцию заслуженного артиста России, она выложила на своей страничке в социальной сети.
Певица отправила мужу открытку с надписью:
«Улыбнись! Если хочешь другую жену».
Меладзе сначала улыбнулся, но уже через мгновение выразил недовольство, пишет gazeta.ru.
В последние месяцы Валерий Меладзе гастролирует по Европе с концертами. Но недавно артисту пришлось сделать перерыв в плотном графике — правда, причина оказалась вполне приятной. Меладзе решил отдохнуть от выступлений, чтобы отметить четырехлетие своей младшей дочери Агаты.