Собчак сравнила свой образ с известным салатом

Ксения Собчак показала фотографию себя в брендовом головном уборе - черной кепке со вставкой из розовых перьев. Расцветка кепки вызвала у светской львицы ассоциацию с популярным салатом «Селедка под шубой», о чем она и сообщила в Телеграм-канале

© РИА Новости

© Телеграм-канал Собчак

«Селедка под шубой / Собчак под Prada», — посмеялась Собчак.

Фолловеры отметили юмор телеведущей.

«Здесь самоирония - шик!»

Ранее журналистка Ксения Собчак похвасталась новым модным образом и стала объектом насмешек в Сети. Пользователи обратили внимание на туфли «блондинки в шоколаде» с длинными острыми носами.

Подписчики модный образ Ксении не оценили. Ее начали активно высмеивать в комментариях и критиковать за выбранные туфли, которые сравнили с лыжами.