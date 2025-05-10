Звезде «Уральских пельменей» пришлось два дня выживать в полной темноте

Актрисе шоу «Уральские пельмени» Илана Дылдина пришлось два дня выживать без света на съемках шоу «В темноте» для телеканала СТС. Об этом пишет Ura.ru.

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Дылдина после первой ночи решила покинуть проект и отказалась от выполнения задания в полной темноте и борьбы за главный приз.

«Я сразу была немножко отщепенцем, потому что у меня какого-то коннекта ни с кем из участников не сложилось. Ощущение, когда ты не можешь найти себе место, когда тебе хочется выйти, как будто ты задыхаешься, оно было», — объяснила она.

Вместе с Иланой в съемке выпуска участие приняли модель Ольга Шарыбова, актер Александр Новиков, блогер Аня Калашник и актер Вячеслав Чепурченко.

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