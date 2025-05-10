Боня показала обгоревшее на солнце во время подъема на Эверест лицо

Виктория Боня продолжает восхождение на гору Эверест. Бывшая участница «Дома-2» намерена дойти до вершины, несмотря ни на что. Звезда готовилась к этому событию почти год, а ранее занималась альпинизмом шесть лет, пишет 5 Канал. Так что сдаваться Виктория не собирается.

Фото-и видеоотчеты с этапов пути она выкладывает в микроблоге. Так, накануне Боня рассказала, что на этот раз чувствует себя прекрасно и почти не ощущает усталости. Единственное, что доставляет некоторое беспокойство – обгоревшая на солнце кожа на лице.

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Недавно Боня призналась, что готова пожертвовать жизнью ради восхождения на Эверест. Сейчас знаменитость вернулась в лагерь и планирует отправиться на отдых в поселок Намче-Базар, где проведет 3-4 дня.