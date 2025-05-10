Metallica не по-детски зажгла на своём недавнем выступлении: фанаты рок-бэнда так раздухарились, что своими прыжками смогли вызвать землетрясение. Концерт прошёл на Lane Stadium на территории кампуса Политехнического института Вирджинии в городе Блэксбурге штата Вирджиния. Местная футбольная команда Hokies каждую игру выходит под песню дедов «Enter Sandman».

Именно её музыканты и решили оставить на сладкое и исполнить под конец концерта. Ожидаемо, услышав свой гимн на родном стадионе, 60 тысяч зрителей пустились в безудержный пляс, который услышали даже в обсерватории, находящейся в полутора километрах от стадиона. Фанаты напрыгали на небольшое землетрясение: сила толчков была менее 1,0 балла, тем не менее приборы смогли их уловить. Теперь в Сети такое сейсмическое явление называют «Metallica Quake» — к слову, неплохое название для рок-группы!