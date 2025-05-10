Элтон Джон и Пол Маккартни потребовали защиты от ИИ

В Британии более 400 творческих работников, руководителей СМИ и бизнесменов подписали письмо премьер-министру Киру Стармеру, призывая защитить авторские права и доход от разработчиков ИИ. Об этом сообщает Daily Mail.

Среди подписавших письмо певцы Элтон Джон, Пол Маккартни, певицы Дуа Липа, Энни Леннокс, писатель Кадзуо Исигуро, продюсер Марк Ронсон, а также десятки художественных и медийных организаций со всей Британии.

В послании Стармера призывают поддержать поправку к законопроекту о данных (использовании и доступе) ИИ. Подписанты хотят, чтобы компании, обучающие генеративные ИИ (вроде ChatGPT), раскрывали, использовали ли они работу человека-автора, а также защищали творческие идеи в соответствии с существующими правилами авторского права.

В письме говорится:

«Авторское право в области творчества является источником жизненной силы для творческих индустрий. Копирайт признает моральное право на нашу работу, и обеспечивает поток доходов для 2,4 миллиона человек в четырех странах Соединенного Королевства».

Авторы послания подчеркивают, что не выступают против прогресса или инноваций, но призывают «не отдавать нашу работу горстке могущественных зарубежных технологических компаний».

Законопроект о данных ИИ прошел третье чтение в Палате общин в среду, 7 мая. Голосование в Палате лордов состоится в понедельник, 12 мая.

Ранее Наталья Бондарчук заявила, что ИИ может заменить сценаристов, и фильмы будут напоминать компьютерные игры.