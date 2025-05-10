Юрист объяснил, что грозит Нетребко за неисполнение решения суда

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что Анне Нетребко может грозить до года тюрьмы, если она будет продолжать игнорировать решение суда. Об этом сообщает АиФ.

Первоначально речь идет об административной ответственности, но в дальнейшем дело может переквалифицироваться в уголовное.

«За неисполнение решения суда человек привлекается к административной ответственности по статье 17.15, что для граждан грозит штрафом в размере от 1 до 2,5 тысячи рублей. Если она после этого не исполнит решение суда, то возможна ответственность уже в соответствии с уголовным кодексом», — объяснил эксперт.

При злостном уклонении гражданам грозит штраф до 50 тысяч рублей и лишение свободы на срок до одного года.

Ранее судебные приставы объявили в розыск Нетребко, чтобы обеспечить доступ сотрудников коммунальных служб в ее квартиру на улице Союза Печатников в Санкт-Петербурге.