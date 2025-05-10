Пугачева вызвала скандал заявлением про День Победы

Певица Алла Пугачева поздравила всех с Днем Победы.

«Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых», - написала Примадонна, сопроводив свое заявление фотографией Вечного огня.

Вот только сей текст публика встретила в штыки, обрушив на певицу очередную порцию народного гнева.

"Это не день скорби, а День Победы! Наши деды и прадеды именно радовались Победе! И конечно, это праздник со слезами на глазах, но это праздник!", "И тут все перевернула", "9 Мая - праздник!", "Мы празднуем день Великой Победы", "Помнила бы, тут была бы", - возмутились люди.

Как сообщает «КП», Алла Борисовна не стала ввязываться в полемику и объяснять публике, что именно она хотела сказать.

Пугачева поздравила всех с Днем Победы

Ранее "СП" писала, что директор певицы Кристины Орбакайте Александр Качан сообщил, что артистка разорвала связи со своей командой в России.