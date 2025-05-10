Экс-супруга Галустяна заступилась за него на фоне скандала

После того, как Михаил Галустян публично объявил о разводе, в СМИ и социальных сетях появились различные версии, объясняющие ситуацию. Юмориста тут же заподозрили в изменах, пошли слухи, что артиста увела из семьи его визажист Милена, которая сейчас беременна на большом сроке. Однако Милена заявила, что у ее ребенка другой отец.

Бывшая супруга Михаила Виктория на фоне шквала сплетен выступила в защиту Галустяна, пишет СтарХит.

«Никто никого не предавал и не бросал — это совместное решение. Он хороший, порядочный и добрый мужчина. Ему сейчас самому непросто, поверьте. Мне неприятно, что его выставляют в дурном свете на фоне дурацких слухов об уходе к другой. Это не так. Миша также остается прекрасным отцом для наших дочек. Между нами нет обид, недосказанностей, финансовых вопросов», — объяснила Виктория.

Ранее в личном блоге Милена Шевченко . обратиться к журналистам, попросив их перестать распространять слухи.