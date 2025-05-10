Эксперт прокомментировал ситуацию с иском Разина к наследникам Шатунова

Андрей Алешкин оценил шансы продюсера Андрея Разина выиграть суд против наследников Юрия Шатунова. Звездный адвокат убежден, что дело изначально обречено на провал. Никакого повода для признания завещания певца недействительным нет, пишет АиФ.

«Он (Разин) не входил ни в силу закона, ни в силу завещания, в число наследников Шатунова. Его права никак не нарушены», — объяснил эксперт.

Напомним, что Разин подал иск с требованием признать завещание Шатунова недействительным. Ответчиками продюсер указал вдову Шатунова Светлану и его детей Дэнниса и Эстеллу.

Ранее суд Оренбурга отказал продюсеру Андрею Разину в возвращении прав на 23 песни группы "Ласковый май", исключительные права на которые ранее их автор Сергей Кузнецов передал солисту музыкального коллектива Юрию Шатунову.