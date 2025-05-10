Вдова запретила друзьям приходить на могилу Паши Техника и пригрозила судом

Паша Техник скончался 5 апреля в Таиланде. Рэпер около недели был в коме, медики пытались его спасти, но все усилия оказались тщетными. 40-летний музыкант умер от септического шока, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.

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Похоронили Пашу Техника на Николо-Архангельском кладбище под Москвой. На траурную панихиду пришли тысячи поклонников рэпера. Деньги на погребение артиста собирали всем миром, помогли и фанаты, и самые преданные товарищи. При этом многие, кто называл себя другом музыканта, отвернулись от его семьи в тяжелый момент. Ева Карицкая, бывшая жена рэпера, запретила этим людям даже близко появляться у могилы Техника. Якобы они сначала сгубили Пашу, а теперь еще и пытаются нажиться на его смерти.

"Друзей, которые довели Пашу до могилы, попрошу вообще туда не ходить. Либо так, чтобы я об этом не знала", — заявила Ева Карицкая на своей странице в соцсети.

Вдова пригрозила таким товарищам судом, если они будут использовать в коммерческих целях имя Техника.