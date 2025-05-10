Билан выступил перед ветеранами в реабилитационном центре

Дима Билан встретился с ветеранами в московском социально-реабилитационном центре, чтобы поздравить их с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, пишет lady.mail.

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Видеоотчет с мероприятия Билан выложил в микроблоге. Он вручил ветеранам цветы со словами благодарности за их подвиг.

«Я безмерно благодарен вам за ваш подвиг и за то, что вы нашли время на встречу. День Победы — это праздник со слезами на глазах. Он наполнен глубочайшими смыслами, которые невозможно выразить словами. Это чувство, что живет в сердце каждого из нас», - сказал певец.

Российские артисты отдали дань подвигу защитников Родины. Так, народный артист РФ Олег Газманов, а также заслуженная артистка РФ Зара и другие выступили на праздничном концерте в честь юбилея Великой Победы на Поклонной горе.

Музыканты исполнили советские военные песни, а также новые произведения. На Поклонной горе прозвучали «Смуглянка», «Синий платочек» в исполнении Зары, а также «Три танкиста» в новой интерпретации, «Журавли» и многие другие композиции.