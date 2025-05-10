Экс-супруга Галустяна заступилась за него на фоне скандала

В конце апреля Михаил Галустян шокировал фанатов новостью о разводе с женой после 18 лет брака. Мирное расставание супругов тут же обросло сплетнями — поклонники убеждены, что причиной разрыва стала другая женщина.

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Быстро нашли и предполагаемую избранницу юмориста — беременную визажистку Милену. Фанаты набросились на девушку, обвиняя ее в разрушении семьи. Той пришлось в буквальном смысле «отбиваться» от народного гнева, уверяя, что ребенок к Галустяну отношения не имеет.

Внести ясность в ситуацию решила и бывшая возлюбленная Михаила. Виктория утверждает, что рассталась с шоуменом спокойно. Никаких конфликтов у пары не было.

«Мы действительно с Мишей остались в хороших отношениях. Большая редкость, но это про нас. Никто никого не предавал и не бросал — это совместное решение. Он хороший, порядочный и добрый мужчина. Ему сейчас самому непросто, поверьте. Мне неприятно, что его выставляют в дурном свете на фоне дурацких слухов об уходе к другой», — заявила женщина.

Она добавила, что Галустян продолжает оставаться прекрасным отцом, участвуя в жизни дочерей. Между экс-возлюбленными нет ни обид, ни недосказанностей, ни нерешенных финансовых вопросов.