Приезд Пугачевой на концерт Орбакайте обернулся скандалом

Приезд Аллы Пугачевой на концерт Кристины Орбакайте на Кипре активно обсуждают не только в шоу-бизнесе. Поклонники, увидев свежие видео бывшей Примадонны, ужаснулись: мол, в последнее время Алла сильно сдала. В Интернете по этому поводу даже разразился скандал: фанаты переругались не только из-за внешнего вида Пугачевой, но и из-за ее физического состояния.

Алла сразу у концертного зала попала в окружение поклонников, которые стали снимать ее на свои телефоны. Пугачева от общения не отказалась, хотя выглядела несколько растерянной.

- Сегодня не мой концерт, - сообщила артистка, а поклонники продолжили осыпать ее комплиментами и дарить цветы. Пугачева попыталась отмахнуться от букета. - Да ладно, это Кристине отдай, - заявила певица.

Поклонники обратили внимание, что мимика у Пугачевой в последнее время стала неестественной, а взгляд – отрешенным. Но самое главное, движение Аллы стали несколько заторможенными. На многочисленных видео заметно, что Примадонна с осторожностью делает каждый шаг. Той легкости, которая была в России, у Аллы сейчас нет.

Орбакайте опустилась на колени перед Пугачевой