Приезд Пугачевой на концерт Орбакайте обернулся скандалом
Приезд Аллы Пугачевой на концерт Кристины Орбакайте на Кипре активно обсуждают не только в шоу-бизнесе. Поклонники, увидев свежие видео бывшей Примадонны, ужаснулись: мол, в последнее время Алла сильно сдала. В Интернете по этому поводу даже разразился скандал: фанаты переругались не только из-за внешнего вида Пугачевой, но и из-за ее физического состояния.
Алла сразу у концертного зала попала в окружение поклонников, которые стали снимать ее на свои телефоны. Пугачева от общения не отказалась, хотя выглядела несколько растерянной.
- Сегодня не мой концерт, - сообщила артистка, а поклонники продолжили осыпать ее комплиментами и дарить цветы. Пугачева попыталась отмахнуться от букета. - Да ладно, это Кристине отдай, - заявила певица.
Поклонники обратили внимание, что мимика у Пугачевой в последнее время стала неестественной, а взгляд – отрешенным. Но самое главное, движение Аллы стали несколько заторможенными. На многочисленных видео заметно, что Примадонна с осторожностью делает каждый шаг. Той легкости, которая была в России, у Аллы сейчас нет.
Орбакайте опустилась на колени перед Пугачевой
- Судить о психоэмоциональном или физическом состоянии человека только по ее внешнему виду - некорректно, - говорит психолог Роман Цветков. - Внешний вид может зависеть от множества факторов – освещение, ракурс, настроение, усталость. Для объективной оценки необходимо профессиональное обследование. Публичные люди находятся под постоянным вниманием общества, что может вызывать раздражение, стресс и влиять на внешний вид. - Алла выглядит неплохо: ухоженная, опрятная, у нее хорошая прическа, красивое платье, здоровый взгляд, - продолжает специалист. - Есть печаль в глазах, но, я думаю, что это глубоко не по этой теме. Все-таки она идет на концерт дочери, которая живет далеко за океаном. Поэтому и тоска в глазах. Конечно, Алле Пугачевой хочется жить в одном доме с детьми и внуками. Этого она никогда не скажет в интервью, это сугубо личные проблемы… Конечно, ее лицо и глаза отражают эту печаль.