СМИ: Немоляевой сделали операцию на сердце
Светлану Немоляеву госпитализировали в среднетяжелом состоянии. Ранее актриса уже довольно давно жаловалась на аритмию, головокружения, озноб, слабость, одышку, пишет gazeta.ru.
Немоляевой провели операцию по восстановлению ритма сердца. 88-летняя актриса последние 10 лет страдает от кардиологических заболеваний, но, несмотря на это продолжает служить в театре.
Светлане Владимировне сделали криобаллонную абляцию, во время которой привели в порядок проблемные участки сердечно-сосудистой системы. Несколько дней она пробыла в стационаре, после чего выписалась домой под наблюдение кардиолога.
Актриса Светлана Немоляева подтвердила, что перенесла приступ
«Операция прошла нормально, как полагается, без осложнений», - поделилась звезда фильма «Служебный роман».