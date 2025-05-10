СМИ: Немоляевой сделали операцию на сердце

Светлану Немоляеву госпитализировали в среднетяжелом состоянии. Ранее актриса уже довольно давно жаловалась на аритмию, головокружения, озноб, слабость, одышку, пишет gazeta.ru.

Немоляевой провели операцию по восстановлению ритма сердца. 88-летняя актриса последние 10 лет страдает от кардиологических заболеваний, но, несмотря на это продолжает служить в театре.

Светлане Владимировне сделали криобаллонную абляцию, во время которой привели в порядок проблемные участки сердечно-сосудистой системы. Несколько дней она пробыла в стационаре, после чего выписалась домой под наблюдение кардиолога.

Актриса Светлана Немоляева подтвердила, что перенесла приступ