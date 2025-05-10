Певицу Анну Нетребко объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск оперную певицу Анну Нетребко. Причиной стала возможная несанкционированная перепланировка в ее петербургской квартире. По решению суда певица должна пустить специалистов в жилище для осмотра, однако она уехала из России после начала СВО. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Жилищники несколько лет назад заподозрили, что Нетребко незаконно провела в квартире на улице Союза Печатников перепланировку. Администрация Адмиралтейского района обратилась в суд. На днях был вынесен вердикт: певица должна обеспечить доступ специалистов в жилище для проверки. После этого судебные приставы выяснили, что местонахождение Нетребко неизвестно, ее официально объявили в розыск.

Если оперная дива не выполнит требование суда, ей придется ежемесячно выплачивать неустойку в 20 тысяч рублей. Отмечается, что у Нетребко в России есть ещё две квартиры, но они пока не вызывали интереса у жилищников.

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Анна Нетребко несколько лет не живет и не выступает в России. Она уехала из страны после начала СВО, но ее выступления надолго прекратились из-за позиции западных площадок. 1 мая этого года у Нетребко был намечен концерт в Братиславе, который пытались сорвать организованные проукраинские активисты.