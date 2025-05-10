Садальский высказался об отношениях с Васильевой

Станислав Садальский и Татьяна Васильева раньше были не только коллегами, но и хорошими друзьями. Но в какой-то момент их жизненные пути резко разошлись. С тех пор звезды если и вспоминают друг о друге публично, то исключительно в негативном ключе.

Накануне Садальский вновь вспомнил о бывшей подруге и в микроблоге выложил совместное фото, информирует СтарХит.

«Не возвращайтесь к былым возлюбленным, былых возлюбленных на свете нет. Есть дубликаты — как домик убранный, где они жили немного лет», — процитировал строки Андрея Вознесенского Садальский.

Садальский объяснил, что конфликт случился из-за того, что он «вынес сор из избы», публично озвучив семейные проблемы актрисы. Он рассказал, что Васильева часто жаловалась ему на своих детей, говоря, что они не зарабатывают и финансово зависят от нее.

«Каждый раз она мне жаловалась на своих детей… И так меня накрутила, что однажды я ее детям высказал. И что?! Естественно, я остался в говне, а дети в порядке», — признался актер.

Васильева, в свою очередь, обвинила Садальского в распространении сплетен.

Ранее Станислав Садальский высмеял награду экс-солистки «Блестящих» Анны Семенович «за труды в культуре и искусстве». Он отметил, что не знает про деятельность исполнительницы, но «медаль повесить есть куда».