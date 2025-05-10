«Кто-то заметил маму в положении»: Евгений Петросян раскрыл тайну своего имени
Юморист Евгений Петросян признался, что День Победы определил его судьбу еще до рождения. По словам звезды «Кривого зеркала», его мама, Белла Григорьевна, находилась на четвертом месяце беременности и 9 мая 1945 года выбрала имя будущему наследнику.
«Моя мама работала на военном заводе, и сотрудники ее отдела решили после работы отметить этот великий праздник. Кто-то заметил маму в положении, предложил выпить и назвать будущего человека Советского Союза сегодня каким-то именем», — разоткровенничался Евгений Ваганович в личном блоге.
В итоге коллективным решением было выбрано имя Евгений, так как оно подходит и мальчику, и девочке. А в те годы до рождения определить пол ребенка было невозможно.
«Я стал ровесником Победы таким образом», — отметил артист, добавив, что родился спустя пять месяцев после разгрома фашистской Германии.
Ранее 36-летняя жена народного артиста РСФСР Татьяна Брухунова опровергла наличие миллионного долга у 79-летнего Петросяна перед Федеральной налоговой службой. Она назвала появившуюся в Сети информацию «фейком».