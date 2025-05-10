Концерт Metallica в США спровоцировал небольшое землетрясение

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Концерт рок-группы Metallica в американском штате Вирджиния спровоцировал небольшое землетрясение. Об этом сообщил FoxNews со ссылкой данные сейсмологической обсерватории штата (VTSO).

Концерт Metallica в США спровоцировал небольшое землетрясение
© globallookpress.com

«Долгожданный концерт Metallica... был не просто выступлением... Сейсмологическая обсерватория Технологического университета зафиксировала подземные толчки», - говорится в материале.

Уточняется, что концерт посетили свыше 60 тысяч человек. В ходе исполнения песни Enter Sandman, толпа синхронно подпрыгивала настолько сильно, что произошло колебание грунта. В результате сила колебаний была менее 1 балла по шкале Рихтера.

По данным телеканала, подземные толчки не ощущались за пределами района, где проходило выступление артистов.

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