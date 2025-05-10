В Германии нашли мертвым скандального рэпера Xatar

В Германии не стало популярного рэпера иранского происхождения Xatar, известного также под своим настоящим именем Дживар Хаджаби. Об этом сообщило местное издание Far Out.

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По данным источников СМИ, тело музыканта было обнаружено в Кельне или Берлине. Исполнителю было всего 43 года. Обстоятельства смерти остаются неизвестными, однако представители музыкального сообщества подтвердили печальную новость о смерти коллеги.

Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств гибели исполнителя, при этом пока не исключили версию о причастности к трагедии посторонних лиц. По предварительным данным, видимых следов насильственной смерти пока не нашли. Окончательные выводы сделают после судебно-медицинской экспертизы.

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Дживар Хаджаби родился в 1981 году в Иране, но вырос в Германии. Свою музыкальную карьеру он начал в конце нулевых, а в 2008 году выпустил свой первый альбом. Позже мужчина основал собственный лейбл.

В течение своей жизни рэпер неоднократно сталкивался с проблемами с законом, в том числе был замешан в деле об ограблении автомобиля с золотом и драгоценностями на сумму 1,8 млн евро.

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