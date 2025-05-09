Звезда шоу «Однажды в России» рассказала о детских комплексах

В эфире программы «Вкусно с Анфисой Чеховой» актриса и звезда шоу «Однажды в России» Екатерина Моргунова откровенно рассказала о своих детских проблемах.

© Мослента

В эфире программы «Вкусно с Анфисой Чеховой» актриса и звезда шоу «Однажды в России» Екатерина Моргунова откровенно рассказала о своих детских проблемах Она поделилась личными переживаниям и призналась, что до сих пор мучается от синдрома отличницы.

«Я отличница. Мне надо, чтобы все было сделано правильно. Наверное, это связано с тем, что я – старшая сестра. Я всегда должна была быть умнее. Я всегда должна была больше понимать, уступать», — рассказала Моргунова.

Сообщила она и о других детских переживаниях. Например, по словам Екатерины, она была незаметным и тихим ребенком. «В школе я была абсолютно не приметной и далеко не звёздочкой. Я была абсолютной мышкой. Всю жизнь сидела на первой парте перед учителем. Не было такого, чтобы за мной бегали парни. Например, я вообще не любила День святого Валентина, потому что я понимала, что валентинки у меня не будет. Я была не из этой категории девушек, как и сейчас в принципе. Но сегодня я спокойна, потому что у меня есть мой любимый человек»...

Ранее известная телеведущая и депутат Госдумы Анфиса Чехова заявила о необходимости замены слова «брак». По ее словам, у него слишком много «негативных коннотаций».