Концерт рок-группы Metallica спровоцировал землетрясение в США. Об этом сообщает Fox Weather.

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8 мая в США на футбольном стадионе состоялся концерт группы Metallica, на который пришли около 60 тысяч человек. Во время исполнения песни Enter Sandman публика начала прыгать в такт музыке.

Находящийся в миле от концертной площадке сейсмограф зафиксировал движение грунта как раз в тот момент, когда зрители начали подпрыгивать. По словам специалистов, подземные толчки были не настолько сильными, чтобы их можно было зафиксировать по шкале Рихтера. Они также не смогли бы вызвать сильное землетрясение.