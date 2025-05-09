Боня показала фотографии восхождения на Эверест

Виктория Боня продолжает покорять вершины. Она уже сообщала, что прошла первый лагерь на Эвересте, а теперь поделилась кадрами 11-часового восхождения к ледопаду Кхумбу, который находится на высоте 5486 метров.

«Для меня это самое крутое место! Люди спрашивают: зачем ты ходишь, это же опасно? А ты понимаешь, что ты и твоя жизнь — все, что тебя окружает, — нелепое по сравнению с мощью и красотой, которую сотворила сама мать-природа», — написала альпинистка-любительница в микроблоге

Боня также рассказала, что прекрасно себя чувствует, пишет издание super.

© Соцсети

«Сказать, что я не устала, — вообще ничего не сказать. Я настолько в удовольствии, я даже не устала. Готова еще идти-идти-идти. Это моя любимая часть», — призналась она.

Напомним, 1 мая Виктория объявила о возобновлении восхождения, несмотря на слабость после болезни, которая настигла ее при первой попытке. Ранее, 27 апреля, Боне пришлось прервать попытку из-за низкой сатурации и признаков простуды.