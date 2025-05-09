В Германии найден мертвым скандальный 43-летний рэпер Xatar

На 44-м году жизни ушел из жизни резонансный немецкий рэпер иранского происхождения, выступавший как Xatar.

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Как передает Far Out, по разным данным, тело музыканта было найдено либо в Кёльне, либо в Берлине. Причина смерти исполнителя на текущий момент неизвестна. Коллеги факт кончины артиста подтверждают.

Прокуратурой начато расследование - рассматривается вариант "причастности третьих лиц". При этом в полиции заметили, что "внешних признаков", говорящих о возможной насильственной смерти рэпера, на теле нет. Но ясность внесут вскрытие и экспертизы.

Настоящее имя Xatar, певца, автора песен, продюсера и бизнесмена, - Дживар Хаджаби. Родился в 1981 году в семье курдов в Иране, отец - профессор музыки. В начале 1980-х семья перебралась в Ирак, оттуда Джавар переместился в Германию.

Музыкальную карьеру Xatar начал в конце нулевых. В 2008-м выпустил первый альбом, за год до того основав свой лейбл. Несколько раз имел проблемы с законом, в том числе - на уровне Интерпола. В частности - из-за дела об ограблении машины, перевозившей золото и драгоценности на сумму 1 800 000 евро, которые до сих пор не найдены.