Арбенина сыграет в спектакле по произведениям поэтов-фронтовиков

Диана Арбенина выступит в спектакле «Минуту назад» в театре «Мастерская "12"» Никиты Михалкова. Постановка основана на произведениях советских поэтов-фронтовиков. ТАСС приводит слова художественного руководителя театра Никиты Михалкова.

«К 80-летию нашей Великой Победы в самой страшной и жестокой войне мои ребята - выпускники академии, а ныне актеры «Мастерской "12"» Никиты Михалкова подготовили очень трогательный и искренний спектакль «Минуту назад». Я думаю, что абсолютно правильным было их решение пригласить для участия в этом спектакле очень, на мой взгляд, талантливого человека Диану Арбенину, чьи музыкальные вокальные способности известны всем, но лично я всегда видел в ней еще и очень хорошую драматическую актрису», - объяснил Михалков.

В основу сценария спектакля включены стихи фронтовиков о солдатских судьбах, матерях погибших героев, об ужасах войны.

Напомним, информация о якобы зарубежных гастролях группы «Ночные снайперы» является фейком. Об этом в своем Telegram-канале заявила лидер коллектива Диана Арбенина. Она призвала получать информацию о событиях на официальном сайте группы, а портал, анонсировавший фейковые гастроли группы в мае в 12 зарубежных городах, назвала мошенническим.