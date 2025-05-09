Лазарев показал фотографию прадедушки-фронтовика

Сергей Лазарев в микроблоге опубликовал снимок Александра Ивановича Славнова, своего прадедушки. Он был политруком полка и в 1942 году пропал без вести. Узнать о его дальнейшей судьбе или хотя бы месте захоронения не удалось.

В семье Лазарева чтут память героя, информирует портал lady.mail. Фотография Александра Ивановича оформлена для акции «Бессмертный полк»

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Лазарев сопроводил пост собственной песней «Ангелы не умирают», посвятив ее родственнику-фронтовику.

Более 2 миллионов человек из России и других стран приняли участие в проекте «Бессмертный полк онлайн» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году в проект добавили новые интерактивные возможности, среди которых отслеживание движения колонны, переключение потоков и другие. Также появилась функция «Связаться с потомком», которая позволяет передать свои контакты автору страницы героя.