Ивлеева посмеялась над приключением из деревенской жизни

Настя Ивлеева после «голой» вечеринке и ее последствий кардинально изменила жизнь и восстанавливает свою репутацию. Экс-звезда эпатажа вышла замуж за Филиппа Бегака. Его бабушка — дочь Натальи Кончаловской и падчерица Сергея Михалкова, что позволило телеведущей войти в известную семью.

Сейчас у Ивлеевой и Бегака – «деревенский» период. Микроблог блогера заполнен контентом из загородной жизни. Судя по всему, паре хорошо друг с другом и жизнь на природе супругам нравится, пишет издание womanhit.

Звезда постоянно выкладывает фотографии и рассказывает о своих приключениях.

Так, она посмеялась над ситуацией, в которую попал Филипп. Супруг Ивлеевой принял решение ехать по заброшенной дороге. В итоге пришлось остановиться, потому что путь перекрыли упавшие деревья.

«Я говорю: „Пожалуйста, поехали назад, там была развилка, вернемся“. Нет! Вышел из машины и пошел пешком, чтобы что? Договориться с деревьями, чтобы они встали и вышли?» — сообщила Настя.

В апреле сообщалось о планах Анастасии Ивлеевой торговать различными аксессуарами для лошадей. Она подала заявку на регистрацию бренда «Чегеря» перед стартом одноименного реалити-шоу.