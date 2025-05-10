Невеста Мика Джаггера объяснила, почему ее не смущает 44-летняя разница в возрасте

Помолвленная с лидером Rolling Stones Миком Джаггером балерина Мелани Хемрик рассказала журналистам, как ощущает себя в отношениях с 81-летним рокером, который старше неё на 44 года. Как оказалась, разница ничуть не смущает девушку — в случае с Джаггером, по мнению Хемрик, возраст — всего лишь цифры.

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«Он моложе меня! И он потрясающий, действительно потрясающий!» — ответила Мелани на вопрос репортера Page Six, заставшего её на дорожке New York City Ballet 2025 Spring Gala.

Напомним, Мик Джаггер и Мелани Хемрик познакомились в Японии в 2014 году, где каждый из них находился на гастролях со своим коллективом. Два года спустя Мелани родила первенца — для рокера он стал восьмым ребёнком, его старшей дочери на тот момент было уже 46 лет. Мальчика назвали Деверо Октавиан Бэзил Джаггер.

Недавно Мелани призналась, что свадьбы в их планах пока нет, и рассказала, почему. В беседе с репортёром Page Six возлюбленная Мика Джаггера также добавила, что в её танцевальной карьере наступил перерыв. Она сосредоточилась на семье, а также занялась написанием художественных романов. Сейчас Мелани Хемрик работает над третьей книгой. По её словам, действие всех её историй разворачивается в мире танца, и ей есть, что сказать.