Ирина Шведова: «Мой дед оставил автограф на стенах Рейхстага!»

Ирина Шведова пять лет назад вернулась на большую сцену, выиграв музыкальный конкурс на телешоу «Супер-стар».

В начале 90-х певица была очень популярна. Песни «Америка-разлучница» и «Афганский вальс» звучали отовсюду. Потом наступила тишина. А в пандемию Ирина села за руль такси, чтобы заработать на жизнь. Ирина сообщила, что любовь к автомобилям у нее наследственная, пишет «Московский Комсомолец. В канун Дня Победы она рассказала о герое своей семьи.

«Мой дедушка, Станислав Томашевский, был личным водителем маршала Рокоссовского. Дед был очень красивый, статный, добрейшей души человек. После Сталинградской битвы ему достался трофей – автомобиль взятого в плен фельдмаршала Паулюса «Штейр-1500А» повышенной комфортности. Дед даже оставил свой автограф на стене Рейхстага!», - рассказала Шведова.

Своих героях помнят не только в российских семьях. Акция «Бессмертный полк» состоялась более чем в 30 странах, рассказала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.