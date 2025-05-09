Ширвиндт назвал «пошлостью» клип Валерии

Недавно Валерия опубликовала в соцсетях видеоролик, где она исполняет советскую песню «С чего начинается Родина». Певица, одетая в черный наряд с глубоким декольте, исполнила композицию под аккомпанемент гармониста на фоне руин-декораций.

Михаил Ширвиндт выступил с резкой критикой клипа, сообщает Экспресс Газета.

«Это ужасная пошлость. Вот захотелось тебе угодить всем. И решила ты сбацать что-нибудь на фоне руин такое патриотическое. Ну так придумай песенку, напиши и кому надо, тот отметит. И спой на фоне руин настоящих или, как в твоем случае, на фоне декораций», — сказал Ширвиндт.

Телеведущий посоветовал россиянам послушать оригинальное исполнение композиции «С чего начинается Родина» с Марком Бернесом, которое назвал «пронзительным».

«Послушайте, как ее исполнял Марк Бернес, и сравните ее с подделкой», - посоветовал он.

26 апреля первый ассистент Иосифа Пригожина Станислав Калинкин опубликовал видео с певицей Валерией — на нем она в черном платье поет советскую песню Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского «С чего начинается Родина» под аккомпанемент гармониста, а за ее спиной виднеются руины зданий.

После этого министр культуры Украины Николай Точицкий сообщил, что попросил СБУ установить место записи видео для композиции. В беседе с «Газетой.Ru» Пригожин уточнил, что клип снимался не в зоне СВО, как подумали многие, а в павильоне «Москино».