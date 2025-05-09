Сталкер Дженнифер Энистон явился на суд полуголым

Протаранивший ворота голливудской актрисы Дженнифер Энистон мужчина явился на суд полуголым. О странном поведении сталкера сообщило издание The Post.

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48-летний Джимми Уэйн Карвайл пришел на суд без рубашки и завернутым в одеяло. Мужчина не сделал заявления о признании вины и вообще не говорил, а вместо этого улыбался и трогал стекло в зоне содержания под стражей.

Судья Кит Л. Шварц усомнился в том, что Карвайл поймет обращенные к нему слова, когда прокурор потребовал, чтобы сталкеру было приказано не приближаться к Энистон.

Суд назначил ему психиатрическую экспертизу, прежде чем предъявить обвинения в преследовании и вандализме. Пока Карвайл останется под стражей.

По данным следствия, Карвайл начал преследовать актрису еще в 2023 году — отправлял ей сообщения в социальных сетях, голосовые сообщения и электронные письма. В случае признания виновным мужчине грозит до 3 лет тюрьмы.

Карвайла арестовали днем 5 мая после того, как он въехал на машине в ворота актрисы. Вооруженная охрана звезды «Друзей» удерживала Карвайла до прибытия полиции. В это время Дженнифер Энистон находилась дома.