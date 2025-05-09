Соседов заявил, что вел бы программу «Сегодня вечером» лучше Цискаридзе

Сергей Соседов был гостем шоу «В гостях у Ханги». Там он резко раскритиковал работу Николая Цискаридзе на телевидении.

«Он выдающийся танцовщик. Он один из последних из плеяды выдающихся танцовщиков. Как Владимир Васильев. Ну как ведущий… Ну простите… Я бы эти программы вел лучше. Я могу это точно сказать. Железно», — заявил Соседов.

По словам Соседова, Цискаридзе получил статуэтку ТЭФИ как лучший ведущий абсолютно незаслуженно, пишет Экспресс Газета.

«Понятно, что он стал ведущим, потому что ему надо было найти место. Танцевать, естественно, он не будет ни за какие деньги, но он ректор Вагановского училища. Зачем ему еще и это ведение? Он должен быть и там, и там, и там, и везде, а кто-то должен сидеть и прозябать», — резюмировал Соседов.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов усомнился что творчество Надежды Кадышевой переживает вторую волну популярности из-за молодежи. Он считает. Про произошел «удачный вброс».